Характер пошкоджень великого десантного корабля "Ямал" критичний.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины раскрыли подробности поражения большого десантного корабля "Ямал" во временно оккупированном Севастополе.

"23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму состоялось успешное огневое поражение объектов черноморского флота государства-агрессора России", - говорится в сообщении на сайте ГУР.

В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод черноморского флота РФ в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".

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"По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК "Ямал" носит критический: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте.

Другие детали о потерях агрессора в результате ракетной атаки Сил безопасности и обороны Украины против военных объектов террористической России уточняются.

Поражение БДК "Ямал" - последние новости

24 марта Управление стратегических коммуникаций ВСУ распространило информацию, что Силы обороны Украины, кроме узла Черноморского флота РФ в Крыму, успешно поразили в оккупированном Севастополе большие десантные корабли оккупантов "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Во время этой атаки были применены ракеты Storm Shadow.

Справка УНИАН. "Ямал" - большой десантный корабль проекта 775. Введен в эксплуатацию в 1988 году. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота и предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов.

По данным СМИ, большой десантный корабль "Ямал" Черноморского флота России участвовал в операции по захвату украинского Крыма в 2014 году.

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