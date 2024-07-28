За прошедшие сутки на фронте было более 120 боевых столкновений, поделился Генштаб украинской армии.

Продолжается война в Украине, и в ночь на воскресенье, 28 июля 2024 года Россия атаковала нашу землю управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства над акваторией Черного моря и ударными БПЛА типа Shahed с мыса Чауда (временно оккупированная территория украинского Крыма).

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Сбито КАР (крылатая авиационная ракета, - Ред.) Х-59 и семь БПЛА Shahed-131/136. Почти все воздушные цели уничтожены в Одесской области", - сказано в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что 27 июля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили артиллерийскую систему, радиолокационную станцию и два средства ПВО.

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На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. Горячее всего было на Торецком и Покровском направлениях. "Враг 28 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Пивничное, Торецк, Нью-Йорк и Зализное", - сообщает Генштаб.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 29 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

По данным Генштаба, на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковиевка, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Неспокойными были прошедшие сутки и на Лиманском направлении, где наши войска отразили 14 атак противника в районах Новосергиевки Харьковской области, Макеевки, Невского Луганской области; Тернов Донецкой области.

На Харьковском направлении было девять боевых столкновений - они шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области. На Северском направлении столкновения были в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Спорное.

На Времовском направлении противник совершил семь тщетных попыток прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Константиновка и Раздольное Донецкой области. На Краматорском направлении было шесть попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось четыре боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области. На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три, в частности, в районе Синьковки Харьковской области.

На Приднепровском направлении враг пытается атаковать наши позиции в островной зоне. За прошедшие сутки совершил три неудачные атаки на позиции Сил обороны.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит внимания

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 27 июля, ликвидировали 1180 российских оккупантов на фронте. Общие потери России в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения составляют сейчас 574 690 человек. Также Силы обороны уничтожили тысячи единиц военной техники и вооружения.

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