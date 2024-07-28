Республиканец может помочь украинцам силой вышвырнуть "варваров" за границы 1991 года, полагает американский политик.

Бывший президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп может выдвинуть российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум насчет войны против Украины.

Экс-глава Штатов может предложить главарю РФ покинуть захваченные территории нашего государства за конкретный небольшой промежуток времени, а в случае отказа предпримет меры, рассказал американский политик и руководитель окружного отделения республиканской партии по 45-му округу ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус в эфире канала "Киев24".

"План у Трампа, вот из имеющейся у нас информации из источников, следующий: он предложит Путину уйти со всех оккупированных территорий, он ему даст время, короткое время", - сказал собеседник.

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По его словам, в противном случае республиканец "просто скажет, что он будет вынужден дать… суперсовременные виды вооружений, которые никто никогда за рубежом не получал, а вот Украина получит в неограниченном количестве с тем, чтобы могла просто силой вышвырнуть этих варваров за границы 91 года". "Вот такой будет план Трампа", - подчеркнул политик.

В центре внимания война в Украине и мирный план Трампа - что уже сообщалось

Дональд Трамп не раз говорил, что, если его снова изберут президентов США (выборы должны состояться 5 ноября), то он бысто закончит войну украинцев против россиян.

В частности, в конце июля политик пообещал, что вскоре после победы на выборах, еще до того, как он займет Овальный кабинет (кабинет президента США в Белом доме), он урегулирует эту ужасную войну между Украиной и РФ. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон полагает, что Трампу хватит смелости спасти украинское государство.

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