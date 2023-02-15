Спасатели разбирают завалы, под которыми до сих пор могут находиться люди.

Российские захватчики обстреляли многоквартирный дом в городе Покровск Донецкой области. 12 гражданских лиц получили ранения. Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, сегодня утром войска РФ совершили обстрел города Покровск. Снаряды оккупантов попали в многоквартирный дом, в результате чего почти полностью разрушены верхние этажи. Ранения получили двенадцать мирных жителей", – говорится в сообщении.

Один гражданин из-за сверхтяжелых травм отправлен в Днепр санавиацией, другим оказывается медицинская помощь в местной больнице.

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Сейчас продолжаются спасательные работы, поскольку под завалами еще могут находиться люди.

На месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели. Проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Война в Украине-последние новости

Россияне систематически обстреливают бывшие условно тыловые населенные пункты в Донецкой области. Сейчас оттуда массово эвакуируют людей.

Мариупольский городской совет сообщил про полное уничтожение железнодорожного вокзала. Отмечается, что меньше года назад в Мариуполе планировали создать современный вокзал европейского уровня.

Россияне превратили оккупированные территории Украины в крупнейшую "тюрьму" в Европе. Уже более двух месяцев жителям украинского юга не разрешают выехать на свободную территорию.

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