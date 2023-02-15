Еще одна женщина может находиться под завалами.

Число жертв российского удара по многоэтажному жилому дому в Покровске Донецкой области. Уже известно о двух погибших и 11 раненных.

"Утром войска РФ попали в жилой микрорайон города. В результате обстрела повреждены 4 многоквартирных дома, 3 магазина и 8 легковых автомобилей", - говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Отмечается, что 11 человек получили различные травмы, а двое погибли. Кроме того, под завалами дома может находиться еще одна женщина.

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"Поисково-спасательная операция продолжается. На месте обстрела работают сотрудники полиции, криминалисты и работники ГСЧС", - подытожили в полиции.

Удар россиян по Покровску - что известно

Россияне 15 февраля ударили по Покровску в Донецкой области. Снаряды попали в жилую многоэтажку, в которой находились люди. В результате атаки 12 человек получили различные травмы, из них один сверхтяжелые.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Позже стало известно, что спасатели нашли под завалами дома тело уже умершего на тот момент мужчины.

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