Она отметила, что благодаря готовности ПВО все "Калибры" и "Искандеры-К", которые могли быть уничтожены, были ликвидированы.

Украина предполагала, что Россия продолжит наносить ракетные удары, поэтому сегодня ночью во время атаки на Одессу Силы обороны отработали мощно и уничтожили все ракеты, которые возможно было уничтожить. Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".

"Мы предвидели такую активность ночью, поэтому силы обороны отработали достаточно мощно. 9 ракет были уничтожены. Все "Калибр" и "Искандер-К", которые могли быть уничтожены, были ликвидированы. Те же ракеты, которые наша система ПВО не может брать в полном объеме, украинские силы противовоздушной обороны не смогли остановить и они отработали по объектам", - отметила Гуменюк

Она отметила, что оккупанты применили по меньшей мере 5 видов ракет. Враг в частности использовал береговой ракетный комплекс типа "Искандер" и "Бастион". Из них запускались ракеты "Оникс", "Искандер-К" и "Искандер-М".

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Кроме того, была применена стратегическая авиация со сверхзвуковыми ракетами Х-22. а также присоединился ракетоноситель морского базирования – подводная лодка с четырьмя ракетами типа "Калибр", которые готовились к применению еще с вечера.

"Почти все взрывы звучали с невероятно малыми интервалами или одновременно", – подчеркнула руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг".

Также она рассказала, что под удар попали объекты, которые достаточно близко расположены к портовой инфраструктуре. В частности, были прицельные удары по самому порту.

"К счастью, на производственных мощностях порта это не сказалось. Есть определенные разрушения, их объем еще уточняется", – рассказала она.

Также Гуменюк подчеркнула, что враг сейчас делает ставку на собственный мировой имидж и будет аккумулировать весь свой ресурс, чтобы продолжать наносить ракетные удары по Украине.

Ракетный удар по Одессе - что известно

Оккупанты ночью запустили по Одесской области 19 ракет разных типов, из них украинская ПВО сбила 9. Остальные попали в портовую инфраструктуру и исторический центр города, нанеся значительные повреждения.

По данным полиции, пострадали 22 человека, один человек погиб.

Также разрушены здания и архитектурные памятники. В частности, значительные разрушения получил Спасо-Преображенский собор, Дом ученых и другие. Министерство культуры по этому поводу уже обратилось в ЮНЕСКО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что главной целью этих ракетных атак России является попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю и не допустить возобновления функционирования "зернового коридора". А пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что Россия будет продолжать атаки на южные регионы до тех пор, пока не достигнет своих целей - восстановления "зерновой сделки" на своих условиях и полного контроля над Черным морем.

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