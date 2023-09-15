В то же время, захватчики пытаются просчитать, какие направления для них будут максимально угрожающие.

Российские оккупанты не имеют достаточно резервов, чтобы ощутимо усилиться на Херсонском направлении, но они проводят переформатирование подразделений, чтобы усилить оборону. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас мы не наблюдаем создания критических ударных группировок в нашей зоне ответственности, но видим мощные маневры, они пытаются заменять одни силы другими, пытаются перебрасывать дополнительные мощности на Запорожское направление. Хотели бы усилить и Херсонский, но пока таких критических резервов нет, хотя видим переформатирование группировок. Очевидно, они пытаются просчитать, какие направления для них будут максимально угрожающие", - сказала она.

Гуменюк отметила, что фронт на Херсонщине не оголяется, а происходит замена подразделений.

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"Одни подразделения заменяют другими - более мощные штурмовые формируют на том направлении, где им существенно "припекает", где есть угроза продвижения по суше. Другого профиля подразделения формируют оборонительные рубежи, например на Херсонщине там, где они чувствуют, что может быть угроза активизации Сил обороны. И такая ротация происходит почти постоянно", - рассказала Гуменюк.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, в районе ивовое Запорожской области наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

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