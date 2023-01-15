Ракета, которой россияне ударили по многоэтажке, несла очень большую боевую мощь.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что российские террористы били по Украине ракетами, одна из которых попала в многоэтажный дом в Днепре, с четко введенными координатами.

"Это было попадание боевой ракеты, которая несла очень большую боевую мощь. То, что мы видим, и то, что мы наблюдаем вокруг этого события в Днепре – это однозначно прилет ракеты, причем с четко введенными координатами", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Ягуна, здание, в которое попала российская ракета, является старым сооружением еще советских времен.

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"Я не думаю, что там какой-то был завод или воинская часть", – добавил генерал-майор запаса СБУ.

В то же время он считает, что за ракетные удары по Украине необходимо привлекать к ответственности не только тех, кто стоит за ними, но и тех, кто пытается это завуалировать.

"Вы посмотрите, что сейчас пишут в соцсетях так называемые блогеры и лидеры общественного мнения в России. Они пытаются придумывать какие-то отговорки, что это Украина сама стреляла, что Украина специально над городом сбила ракету, что Украина еще что-то специально сделала для того, чтобы получить ракеты, ПВО, привлечь внимание к своей беде... То есть, уровень, уровень цинизма просто зашкаливает! Поэтому я говорю, что то, что их привлечь к ответственности, — это однозначно", – резюмировал Ягун.

Удар по дому в Днепре

В субботу, 14 января 2023 года, Россия ударила по жилому дому в Днепре. В результате атаки один из подъездов многоэтажки был разрушен. Погибло по меньшей мере 12 человек, среди которых один ребенок.

Кроме того, 73 человека пострадали. Среди них – 14 детей. Из-за ракетной атаки в городе объявили трехдневный траур по погибшим.

В сети распространялись слухи о том, что в дос попала ракета, которую якобы сбила украинская ПВО. Однако в воздушных силах официально заявили, что у ВСУ нет средств, способных сбивать такие ракеты. Там подчеркнули, что с начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбита средствами противовоздушной обороны.

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