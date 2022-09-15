Начальник военной администрации города призвал горожан оставаться в укрытиях.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

"Кривой Рог - ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - призвал он.

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Позже Вилкул сообщил, что россияне в 13:01 снова ударили крылатой ракетой.

"Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, подробные последствия уточняются. Предварительно – без потерь", - указано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 14 сентября после 17:00 российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города серьезные повреждения получили гидротехнические сооружения. Он добавил, что предварительно, без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Через некоторое время начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что после сегодняшнего вражеского обстрела в Кривом Роге возобновлена подача воды для населения. Он предупредил, если вода еще не дошла в дом, то дойдет в ближайшее время.

Вместе с тем, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что на месте удара российских оккупантов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге наблюдается утечка воды объемом 100 кубометров в секунду.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ракетные удары по гидротехническим сооружениям - попытка затопить Кривой Рог.

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