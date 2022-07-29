На место удара по колонии в Еленовке выехали представители Международного Комитета Красного Креста.
Об этом сообщают в Telegram-канале Патронатной службы "Ангелы Азова".
"С глубокой грустью вынуждены подтвердить информацию об ударе по колонии в Еленовке, где содержатся пленные полка "Азов". Мы выясняем имена погибших и пострадавших по своим каналам. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста", - говорится в сообщении.
В службе отметили, что будут оперативно информировать родных пленных о ходе событий.
"Любая информация, которая сейчас появляется в российских тг-каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против "Азова" и украинского общества. Поэтому призываем дождаться проверенных данных", - подчеркнули "Ангелы Азова".
Как известно, утром 29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.
В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения осуществили Вооруженные силы РФ, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над узниками и расстрелы.
Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев".
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Минус четыре базы оккупантов": депутат рассказал о ночной атаке ВСУ на Херсонщине
- Кровавое военное преступление россиян в Еленовке: Украина обратилась к партнерам с просьбой
- Россияне перевозят иностранных пленных на Донбасс – вероятно, для объявления смертной казни