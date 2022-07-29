Патронатная служба "Ангелы Азова" выясняет имена погибших и пострадавших.

На место удара по колонии в Еленовке выехали представители Международного Комитета Красного Креста.

Об этом сообщают в Telegram-канале Патронатной службы "Ангелы Азова".

"С глубокой грустью вынуждены подтвердить информацию об ударе по колонии в Еленовке, где содержатся пленные полка "Азов". Мы выясняем имена погибших и пострадавших по своим каналам. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что будут оперативно информировать родных пленных о ходе событий.

"Любая информация, которая сейчас появляется в российских тг-каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против "Азова" и украинского общества. Поэтому призываем дождаться проверенных данных", - подчеркнули "Ангелы Азова".

Как известно, утром 29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения осуществили Вооруженные силы РФ, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над узниками и расстрелы.

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев".

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