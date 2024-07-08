Количество погибших в результате обстрела медицинского центра в Днепровском районе возросло до 9.

Количество погибших в результате ракетного удара по Киеву 8 июля увеличилось до 27 человек. Российские оккупанты убили троих детей.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в оперативной информации по состоянию на 21:22. Зафиксированы повреждения в 7 районах города – в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

В Шевченковском районе зафиксированы разрушения двух этажей корпуса больницы "Охматдет" площадью примерно 400 м.кв. Погибло 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадало. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

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В другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные – повреждены. Погибло 7 человек (из них 3 детей), 18 пострадало, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

Также поврежден промышленный объект. Погибло 2человека и 3 пострадало, продолжаются работы по разбору завалов.

В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино", разрушение на двух этажах, общей площадью 1500 м.кв. Возник пожар, который был ликвидирован. Погибло 7 человек и 9 пострадало. Работы завершены.

В Голосеевском районе зафиксировано частичное разрушение 5-этажного жилого дома, возникло 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля. Пострадали 22 человека.

Рядом повреждено дошкольное учебное заведение. По этой же локацией пострадали гаражи, произошло возгорание 10 авто.

В Днепровском районе в результате атаки произошло частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Погибло 9 человек и 5 пострадало. Работы завершены.

В Дарницком районе столицы поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.

В то же время в Деснянском районе возник пожар в двухэтажном частном доме, он ликвидирован.

В Святошинском районе в результате российского террористического удрау произошло возгорание в промышленном здании Пожар ликвидирован на площади 40 м.кв. Повреждены частные дома и здание Профессионального экономического колледжа. Пострадало 5 человек.

Всего, по состоянию на 21:22 погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадало 82 человека.

Удар России по Киеву

В понедельник, 8 июля, российские террористы атаковали Киев ракетами. Враг ударил, в частности, по детской больнице "Охматдет". На момент атаки там проводились три операции.

Как сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, у детей, которых оперировали, загрязнение грудной полости. Сейчас медики на базе другой больницы пытаются спасти жизни малышей.

В самой больнице "Охматдет" продолжается разбор завалов. В заведении нет света, кислорода и воды.

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