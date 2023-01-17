Он назвал волну недовольства в сети организованной компанией.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал свое заявление о сбитии российской ракеты ПВО в Днепре серьезной ошибкой.

Скандал вокруг высказывания он прокомментировал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube. По его словам, такая волна осуждения в сети могла быть вызвана сильным напряжением в обществе, либо организована сетью ботов.

"Это организованная компания. Которую вольно или невольно подхватили люди, травмированные этой войной и этим преступлением", - сказал он, добавив, что это была информационная операция, проведенная "оппозицией вместе с россиянами".

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Он принес свои извинения людям, которых ранили его слова. "Я сегодня хочу реально извиниться, реально принести извинения родственникам и близким погибших и пострадавших. Жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию и которые слышали один взрыв, знают, что ракета была одна. А также всем украинцам и не украинцам, которых мои слова тоже задели", - сказал Арестович.

Заявление Арестовича об ударе по Днепру

Напомним, что 14 января российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру. Ракета Х-22 разрушила целый подъезд жилой многоэтажки, в которой проживало более 1,1 тыс. человек.

Вечером Арестович заявил, что эту ракету, якобы сбила украинская ПВО. В воздушных силах ВСУ опровергли его слова.

Слова советника ОП подхватили российские пропагандисты. Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Позже Арестович сказал, что услышал версию о сбитии ракеты от знакомого - бывшего бойца сил ПВО из Днепра. Он подчеркнул, что это была лишь версия.

Уже после этого Арестович удалил свой пост и написал, что "отзывает извинения". Он сказал, что во время эфира дважды сказал слова "судя по всему" и "еще разбираться и разбираться".

16 января стало известно, что в Верховной Раде Украины собирают подписи, чтобы уволить Арестовича.

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