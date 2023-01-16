Сотрудники Службы безопасности получили от них объяснения и отпустили.

СМИ узнали, что перед смертоносным ракетным ударом 14 января в Днепре задержали подростков, которые делали фото ТЭС в городе и звонили на российские номера.

Об этом сообщает издание ZN.UA, ссылаясь на собственные источники в Днепропетровском областном управлении Национальной полиции. Детям 13-14 лет, добавляют журналисты.

Так, подростки утверждали в разговоре с полицейскими, что фотографировали ТЭС, "чтобы посмотреть на ее состояние". В мобильном одного из ребят зафиксированы разговоры с абонентами с российскими номерами в WhatsApp. Тот говорит, что это - "его друзья".

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Патрульные передали подростков СБУ, а сотрудники Службы безопасности получили от них объяснения и отпустили.

Ракетный удар России по Днепру

В результате российского удара 14 января по девятиэтажному дому в Днепре один подъезд "сложился", поиски людей под завалами до сих пор продолжаются.

Количество подтвержденных жертв пока достигла 35, количество травмированных приближается к отметке в 80. Сейчас 35 человек считаются пропавшими без вести.

Удар был нанесен ракетой Х-22, украинская система ПВО пока не имеет достаточных средств для обнаружения и сбития такого типа ракет.

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