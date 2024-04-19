На снимках повреждения можно увидеть возле склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны.

В сети появились первые спутниковые снимки, на которых видны последствия ударов ВСУ по аэродрому в Джанкое. Фото от Planet Labs за 19 апреля опубликовало издание "Схемы".

Так, на снимках повреждения можно увидеть возле склада боекомплектов и систем противовоздушной обороны.

"На снимках мы видим точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение склада БК врага. Следует заметить, что после нанесения ударов большинство авиации было передислоцировано", - прокомментировал "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

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Также, по его словам, судя по фото, ракетным ударом были также поражены системы, задействованные в работе РЛС и ПВО.

Храпчинский добавил, что аэродром в Джанкое - одна из крупнейших баз для российских вертолетов, а также военный транспортный узел, служащий для перемещения как техники и боеприпасов, так и личного состава.

Удар по Джанкою - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 апреля прогремела серия взрывов на аэродроме в Джанкое в оккупированном Крыму. Отмечалось, что в Джанкое базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

В ГУР рассказали, что удалось уничтожить вражеский пункт управления средствами противовоздушной обороны. Кроме того, уничтожены четыре пусковые установки ЗРК С-400; три радиолокационные станции и аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

В то же время, как считает эксперт Александр Мусиенко, этот удар является частью более глобальных планов ВСУ - подготовкой к масштабной атаке на Крым и последующему удару по Крымскому мосту.

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