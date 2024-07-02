Ранее сообщалось, что во время атаки по аэродрому в Миргороде Россия уничтожила два украинских Су-27.

Украинская система противовоздушной обороны должна была сбить разведывательный дрон, которым Россия нацеливала ракету на военный аэродром в Миргороде, заявил в эфире "Радио NV" авиационный эксперт Валерий Романенко.

"То, что они достали до Миргорода - это немножко поражает. Слишком глубоко в тылу. Ведь наша ПВО должна была этот беспилотник сбить. Хотя бы обнаружить его, поднять истребители и сбить. К сожалению, этого не произошло. Из этой ситуации будут сделаны выводы и я думаю, что подобные операции повторяться не будут. А в целом, это большая опасность, когда на такое расстояние заходят российские беспилотники и еще и имеют возможность снять результаты удара", - сказал Романенко.

Он добавил, что благодаря разведывательному БПЛА, Россия имела возможность не только подтвердить поражение украинской авиации, но и узнать уровень повреждения самолетов или даже скорректировать еще один удар.

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"Одно дело, когда просто стреляют по площади, а другое, когда ты имеешь возможность корректировать огонь. То есть пустили ракету, посмотрели куда попали и с беспилотника моментально внесли коррективы. Там минут 20 надо для "Искандера", чтобы изменить координаты цели. И собственно корректировка и фиксация результата удара - это два наиболее опасных момента подобных обстрелов. И таких прецендентов в дальнейшем не должно быть", - добавил Романенко.

Удар по аэродрому в Миргороде: что известно

Ранее российские СМИ распространяли видео атаки по аэродрому Миргород. Они сообщали, что нанесли удар по авиабазе, в результате которого было поражено определенное количество самолетов.

По словам бывшего представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, удар по аэродрому действительно произошел, однако потери не такие большие, как пишут оккупанты.

По информации Forbes, во время удара по аэродрому Миргород Россия уничтожила два украинских Су-27, пишет Forbes. По мнению журналистов, это был один из самых дорогих дней для украинских ВВС с начала полномасштабного вторжения РФ.

Между тем Reuters отмечает, что РФ увеличила количество обстрелов украинских аэродромов на фоне новостей о том, что уже в ближайшее время Киев получит от партнеров западные истребители F-16.

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