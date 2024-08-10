Российские аэродромы, военные базы, нефтеперерабатывающие предприятия, нефтебазы и в дальнейшем остаются целями для ударов ВСУ.

Ночью 9 августа украинские военные нанесли удар по российскому военному аэродрому "Липецк". Он был важным с тактической точки зрения, заявил военный обозреватель Денис Попович.

"Удар по военному аэродрому "Липецк" имеет важное тактическое значение. Там был уничтожен большой склад боеприпасов авиационных, где, по некоторым предположениям, находились корректируемые авиационные бомбы (КАБ), которые, в частности, могли быть использованы и по Сумской области, в свете наступления освободительной армии на Курскую область", – пояснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Кроме того, сообщалось, что во время атаки на аэродроме могли быть повреждены самолеты. Там якобы был бомбардировщик Ту-95МС, с которых россияне наносят массированные ракетные удары по Украине.

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"Ну и также неподтвержденная информация о том, что там могли быть уничтожены еще и истребители. Включая даже истребитель МиГ-31", – добавил Попович.

Отмечается, что российские аэродромы, военные базы, нефтеперерабатывающие предприятия, нефтебазы и в дальнейшем остаются целями для ударов ВСУ.

"К слову, сейчас мы видим, что российскому Черноморскому флоту не хватает топлива. Это следствие целенаправленных ударов непосредственно по нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтебазам юга Российской Федерации. Поэтому нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, аэродромы, склады с боеприпасами – это законные военные цели, которые должны уничтожаться", – констатировал обозреватель.

Удар по аэродрому "Липецк"

В ночь на 9 августа на российском военном аэродроме "Липецк" прогремели мощные взрывы. Успешную атаку подтвердили в Генштабе ВСУ. Отмечалось, что были поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома. После взрывов наблюдалась многократная детонация.

Военный эксперт Олег Катков отметил, что на аэродроме "Липецк" российские пилоты осваивали истребители Су-57. По его словам, были ли эти самолеты повреждены, пока неизвестно.

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