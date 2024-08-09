По словам эксперта, сначала был нанесен серьезный удар по электроподстанции, которая питает, в том числе, и аэродром.

Аэродром в Липецке (Российская Федерация) является одной из основных целей для Вооруженных сил Украины. Об этом в комментарии для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, сначала был нанесен серьезный удар по электроподстанции, которая питает, в частности, и аэродром. Уже после этого было поражение самого военного объекта.

"У россиян большая проблема, ведь на этой электроподстанции еще и висят гражданские объекты", - уточнил Свитан. Видео дня

Он подчеркнул, что в случае уничтожения электроподстанции или любых распределительных энергообъектов "ложится" электроэнергия и в ближайших районах.

Свитан также прокомментировал последствия боев в Курской области для россиян. По словам военного, у россиян возникла серьезная проблема, поскольку была перерезана железная дорога в районе Суджи, по которой шло топливо - в частности, Мозырский НПЗ в Беларуси качал практически весь произведенный дизель россиянам на Восточный фронт. Теперь этот поток перекрыт. При этом еще одна железная дорога находится под огневым контролем ВСУ.

"У россиян сейчас будет проблема с дизелем: перебрасывать большой дугой - это дополнительно несколько десятков часов", - резюмировал Свитан.

Удар по военному аэродрому в Липецке

В ночь на 9 августа ВСУ ударили по аэродрому "Липецк" в РФ. В частности, во время атаки были поражены склады с управляемыми авиационными бомбами.

Впоследствии появились спутниковые снимки последствий удара. На снимках можно увидеть, что ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться как склады, полностью разрушены, а на территории, вероятно, продолжался масштабный пожар.

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