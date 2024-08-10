На аэродроме в Липецке базировались сверхсовременные российские истребители, - эксперт

По словам Каткова, были ли они повреждены, пока неизвестно.

На аэродроме в Липецке, который ранее был поражен дронами, российские пилоты осваивали истребители СУ-57. Об этом рассказал военный эксперт Олег Катков.

По его убеждению, атака на аэродром в Липецке является продолжением достижений, успехов и возможностей, которые уже демонстрируют Силы обороны Украины.

"Следует отметить, что это не только аэродром. Это Липецкий учебный центр, который использовался врагом с начала полномасштабного вторжения как военная авиабаза. На этой авиабазе базировались не только истребители Су и МиГ. На аэродроме базировались так называемые истребители пятого поколения, как их называют в РФ, - Су-57. Они были зафиксированы на снимках Google Maps еще в 2023 году", - сказал аналитик в эфире телеканала "Еспресо".

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Он утверждает, что Су-57 в Липецке базировались, именно там ими овладевали российские пилоты.

"Были ли они повреждены, пока неизвестно. Но есть факт уничтожения склада боеприпасов. Местные власти эвакуировали окружающие небольшие населенные пункты. То есть там получилось довольно зрелищное фаер-шоу", - добавил Катков.

Удар по аэродрому в Липецке - детали

Ночью 9 августа дроны атаковали аэродром в Липецкой области РФ. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку на аэродром "Липецк" в России. По его информации, на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России.

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