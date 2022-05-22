Бой, вероятно, прошел по меньшей мере несколько недель назад.

Русские войска несут большие потери в боях с Вооруженными силами Украины, особенно под удар попадает бронированная техника врага.

На кадры, отснятых ВСУ с дронов, попала погоня российских оккупантов по улицам села под Харьковом. Однако на финишной прямой противника все равно встретил огонь украинских воинов.

В сети утверждается, что бой прошел в селе Циркуны, освобожденном от ВС РФ еще несколько недель назад.

Задокументировано, в частности, размещение россиянами военной техники на частных территориях местных жителей.

В результате попадания снаряда танк оккупантов сдетонировал и взорвался. Ударным огнем повреждена лесополоса.

Война в Украине: обновленные данные

Российские войска продолжают наступление на востоке, усилия сосредоточили на захвате Луганской области; подтягивают силы к северу от Харькова.

По мнению аналитиков ISW, рашисти намерены начать новое наступление с целью оккупации северной части Херсонской области и продвижения к Запорожской области.

Отмечается высокая концентрация войск в Инженерном вблизи Гуляйполя.

На границе Херсонской и Николаевской областей враг проводит разведку позиций ВСУ, потерял еще один БПЛА.

Украинские военные также уничтожили самоходную пушку большой мощности "Пион", из которой обстреливали Северодонецк и уничтожили Павлоградский мост.

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