На Запорожском направлении враг небольшими группами разведывает оборону, но масштабной наступательной операции не ведет.

Если на Донетчине и Луганщине будет наблюдаться затишье военных действий, это будет означать, что россияне начали наступление на других направлениях.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире информационного телемарафона. По его словам, на Запорожском направлении продолжается активность врага малыми группами на отдельных участках фронта по проверке на прочность украинской обороны.

В настоящее время силы обороны отбили все эти попытки и враг был вынужден отступить, линия фронта изменений не претерпела.

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"Враг может небольшими группами пробовать прощупывать нашу оборону, но в целом какой-то масштабной операции или подготовки к ней мы не видим. Потому что все основные усилия враг сосредотачивает на соседних с нами Донецком, Луганском направлениях, где он подтягивает все силы. Если там будет какое-то затишье, то тогда будем ожидать, что возможно, начнется и на других направлениях", - сказал Ерин.

Война в Украине - ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский считает, что чем больше Россия потеряет в битве за Донбасс, тем меньше будет ее общий потенциал. Глава государства также подчеркнул, что на Донетчине россияне постоянно пытаются сломать нашу оборону.

25 января стало известно, что украинские войска отошли от города Соледар Донецкой области и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны вблизи города. Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 26 января отметил, что в районе Соледара идут жестокие бои.

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

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