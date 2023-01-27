На территории Беларуси Россия наращивает авиационную группировку под видом учений.

Подразделения Сил обороны за прошедшие сутки отбили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов. О ситуации на фронте в оперативной информации по состоянию на 06.00 относительно российского вторжения сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подразделения Сил обороны за прошедшие сутки отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар на Донетчине", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, наступательных группировок противника не обнаружено, но продолжается совместное обучение, под видом которого Российская Федерация наращивает авиационную группировку на территории Беларуси.

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Российские оккупанты из артиллерии обстреляли населенные пункты Черниговской, Сумской и Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В Генштабе отмечают, что, в частности, на Бахмутском направлении под огневое поражение попали Спорное, Белогоровка, Раздоловка, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись Угледар, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

По сообщению Генштаба, на Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов. Также Оккупанты снова обстреляли Херсон.

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