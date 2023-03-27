Служба безопасности украинского президента с подозрением отнеслась к дружескому жесту британского журналиста Майкла Гриллса.

Президент Украины Владимир Зеленский вынужденно отказался от "дружеской" шоколадки британского телеведущего и путешественника Эдварда Майкла Гриллса из-за риска убийства.

Об этом пишет местная газета Telegraph. СМИ уточняют, что кусок угощения Гриллс предложил украинскому президенту во время личной встречи, чтобы наладить отношения. В Украину телеведущий приехал для съемок документального фильма в ноябре 2022 года.

Однако тогда против такого жеста выступила Служба безопасности Зеленского. Там решили, что 48-летний британец может его отравить.

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"Служба безопасности Зеленского набросилась на шоколад, предложенный ему Гриллсом, из-за опасений, что тот мог пытаться отравить украинского президента", - указывается в статье.

По данным газеты, телеведущий отнесся к такой осторожности с пониманием.

Напомним, что на данный момент президент Украины - главное "лицо", которое мечтает ликвидировать лидер РФ Владимир Путин. В начале полномасштабного вторжения спецслужбы Украины предотвратили множество попыток убийства Зеленского.

Гриллс снял документальный фильм об Украине

Эдвард Майкл Гриллс (Беар Гриллс) - британский путешественник, писатель и телеведущий. Он известен своей приключенческой телепередачей "Выжить любой ценой". В ноябре 2022 года он снял документальный фильм о войне в Украине. В сюжете Гриллс рассказал о тяжелой судьбе миллионов украинцев, которые вынуждены ежедневно сталкиваться с ударами армии РФ.

Премьера фильма состоялась 26 марта 2023 года на канале Discovery+. В этот же день его показали и в Украине.

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