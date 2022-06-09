Великобритания, которая передаст три системы M270, также будет обучать взвод украинских военных. Обучение займут около 3-4 недель.

Вооруженные силы США разработали план подготовки украинских военных использованию реактивных систем залпового огня.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли, пишет The Washington Post.

"Мы должны начать это дело с рациональной и продуманной программы, которая подготовит их к стандарту, при котором они станут эффективными. Не будет пользы просто бросить эту систему в бой. Вы должны быть обучены этому, чтобы максимально эффективно использовать оружие как точную систему", - сказал Милли.

Милли отметил, что Великобритания, которая передаст три системы M270, также будет обучать взвод украинских военных. Обучение займут около 3-4 недель.

Он отметил, что россияне продемонстрировали, что они "превосходят украинскую артиллерию по количеству и ее дальностью" в боях в восточном регионе, что стало основным акцентом в российских операциях.

Соединенные Штаты уже отправили Украине десятки гаубиц M777, которые способны выпускать снаряды калибра 155 мм на расстоянии примерно до 40 км. Милли сказал, что украинские силы использовали это оружие с большим эффектом, но украинцам нужны "некоторые артиллерийские системы большей дальности", которые могут достигать большего расстояния.

"У украинцев очень хорошие артиллеристы. Очень хорошие артиллеристы. Они прекрасно владеют артиллерией. Но они использовали системы советских времен, а потом переходили на другие системы", - сказал Милли.

Ранее сообщалось, что США отправили очередную партию прицепных гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи Украине для борьбы с русскими оккупантами.

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