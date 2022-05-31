Российские войска за последние 50 лет не принимали участие ни в одних боевых действиях против регулярной армии, отметил Виктор Ягун.

У России нет армии, ее войска последние годы воспитывались на пропагандистских сериалах: военные смотрели их и начали верить в свое могущество.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса ВСУ Виктор Ягун, в эфире FreedomUA.

"За последние 50 лет эта "армия" не принимала участие ни в одних боевых действиях против регулярной армии. И Афганистан, и Чечня, и локальные боевые действия в Приднестровье, Карабахе и в Сирии – это все войны с повстанцами. И когда они пришли в другую страну и впервые столкнулись с профессиональными действиями военных, все посыпалось", – отметил эксперт.

"Нет у них армии, это скопище людей, которые не могут даже высказать свое мнение на нормальном человеческом языке – добавил Виктор Ягун.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили около 30 тысяч 500 оккупантов.

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