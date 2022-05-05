В то же время Песков отметил, что это не способствует быстрому завершению "спецоперации".

Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что разведданные и другая помощь украинским военным со стороны НАТО не помешают России достичь всех целей "спецоперации".

Его слова во время последней пресс-конференции цитируют росСМИ.

По словам Пескова, в Кремле хорошо осведомлены, что Штаты, Британия и в целом НАТО на постоянной основе передают разведданные и другие параметры украинским военным.

"Это все действия, которые не способствуют быстрому завершению "спецоперации", но не способны помешать достижению поставленных целей во время "специальной военной операции", – заявил Песков.

Также он добавил, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь", что позволяет работать гумкоридорам в Мариуполе.

Отметим, по данным The New York Times, благодаря тому, что США предоставили Украине разведывательные данные о подразделениях Российской Федерации, украинская сторона во время войны с РФ смогла убить много генералов противника.

В то же время NBC News пишут, что вначале вторжения американская сторона передала Киеву подробные сведения о том, когда и куда должны прилететь бомбы и ракеты РФ, что помогло украинской стороне убрать из опасных мест авиацию и средства ПВО.

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