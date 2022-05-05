Руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что разведданные и другая помощь украинским военным со стороны НАТО не помешают России достичь всех целей "спецоперации".
Его слова во время последней пресс-конференции цитируют росСМИ.
По словам Пескова, в Кремле хорошо осведомлены, что Штаты, Британия и в целом НАТО на постоянной основе передают разведданные и другие параметры украинским военным.
"Это все действия, которые не способствуют быстрому завершению "спецоперации", но не способны помешать достижению поставленных целей во время "специальной военной операции", – заявил Песков.
Также он добавил, что российские военные продолжают блокировать "Азовсталь", что позволяет работать гумкоридорам в Мариуполе.
Отметим, по данным The New York Times, благодаря тому, что США предоставили Украине разведывательные данные о подразделениях Российской Федерации, украинская сторона во время войны с РФ смогла убить много генералов противника.
В то же время NBC News пишут, что вначале вторжения американская сторона передала Киеву подробные сведения о том, когда и куда должны прилететь бомбы и ракеты РФ, что помогло украинской стороне убрать из опасных мест авиацию и средства ПВО.