Сегодня Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны на Донбассе – это движение Украины к НАТО.

В Кремле "глубоко сомневаются", что вступление Украины в НАТО будет способствовать завершению вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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В частности, журналисты предложили ему прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет способствовать завершению войны на Донбассе.

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет", - заявил Песков и добавил, что с точки зрения Кремля "это еще более усугубит ситуацию".

"Потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей", - сказал он.

По мнению Пескова, членство в НАТО для нескольких миллионов людей в ОРДЛО "является глубоко неприемлемой перспективой".

Что предшествовало

24 февраля Зеленский заявил, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить План действий о членстве в НАТО.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

Сегодня, 6 апреля, Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что движение Украины к членству в НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе: "Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - сказал президент.

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Автор: Роман Цимбалюк