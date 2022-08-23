По его словам, если россияне откажутся убраться из временно оккупированного Крыма, то Украина "вышлет их оттуда".

Президент России Владимир Путин может сохранить Крымский мост от уничтожения в случае, если по нему с полуострова будут выведены все оккупанты.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Wyborcza.

"Конечно, я уже говорил об этом в марте. Это военный объект (Крымский мост - ред.), через который перебрасывается подкрепление для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего экстраординарного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", - подчеркнул Данилов.

По его словам, если россияне откажутся убраться из временно оккупированного Крыма, то Украина "вышлет их оттуда".

Ранее шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что Украине сейчас необходимо нанести удар по Крымскому мосту, чтобы заставить российских оккупнтов покинуть полуостров.

В то же время майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер считает, что ВСУ могут ударить Крымскому мосту 24 августа.

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