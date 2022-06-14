Он получил его в 2020 году.

У гажданина Марокко Брахима Саадуна, приговоренного к смертной казни в "ДНР", есть украинское гражданство.

Об этом сообщает Reuters.

Отец осужденного Тахар Саадун рассказал, что его сын ​​получил украинское гражданство в 2020 году после прохождения годичной военной подготовки.

Он заявил, что его сын сдался в плен добровольно, поэтому должен содержаться в статусе военнопленного наряду с другими бойцами Вооруженных сил Украины.

"Наша семья страдает от отсутствия контакта с адвокатом для обмена юридической информацией, и это усугубляет наши испытания", - сказал он.

Марокканский дипломатический источник в Киеве сообщил, что Саадун был заключен в тюрьму "организацией, которая не признана ни Марокко, ни ООН".

Как сообщал УНИАН, так называемый "Верховный суд" незаконной вооруженной группировки "ДНР" осудил трех пленных иностранцев, воевавших в составе ВСУ, к смертной казни. Речь идет о двух британцах - Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.

В МИД Украины заявили, что пленные пользуются правами военнопленных, потому что подписали контракты с ВСУ. Украина уже начала досудебное расследование по данному факту.

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