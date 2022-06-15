Разведка утверждает, что Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, однако будет пытаться добиваться новых успехов.

По состоянию на середину июня, вторжение России в Украину подошло к ключевой точке и дальнейше ведение войны РФ может развиваться по трем сценариям.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитиков разведслужб США.

Как пишет издание, в США опасаются, что Путин в конечном итоге сможет использовать захваченную часть территории Украины как плацдарм для дальнейшего продвижения.

Разведка утверждает, что Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, однако будет пытаться добиваться новых успехов, не проводя всеобщую мобилизацию, которая считается для Путина "политически опасным шагом".

По информации издания, сейчас рассматриваются три возможных сценария:

Сценарий 1:

Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе. Это означает постоянные локальные наступления и, возможно, медленное продвижение вперед из-за превосходства в численности артиллерии и личного состава.

Сценарий 2:

Фронт может остановиться и оставаться неподвижным на месяцы, если не на годы. Это приведет к огромным жертвам с обеих сторон, а для Запада значительно усилит угрозу нарастания кризиса из-за истощения мировой экономики.

Сценарий 3:

Этот сценарий считают маловероятным. Он, заключается в том, что президент страны-агрессора Путин решит пересмотреть ближайшие задачи вторжения, объявить о "победе" и попытаться минимизировать военные действия.

В связи с тем, что у Украины пока нет достаточных ресурсов для масштабного контрнаступления на Донбассе, инициатива в ведении боевых действий на этом фронте по-прежнему остается за Россией и выбор сценария делается Кремлем.

Помощь Украине:

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально измененит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

15 июня 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Украина должна получить больше тяжелого вооружения.

Вас также могут заинтересовать новости: