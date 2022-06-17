Бортовые номера всех кораблей были закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

В Южной бухте Севастополя сейчас стоят пять больших десантных кораблей из состава корабельной группировки Военно-морского флота России.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

С начала полномасштабного военного вторжения армии России в Украину бортовые номера всех кораблей были окрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

Первые два корабля, пришвартованные у Минной стенки - это ВДК проекта 1171 "Тапир". В составе Черноморского флота было три таких корабля, один из них, ВДК "Саратов", был уничтожен украинскими военными в порту Бердянска. Два других - "Орск" (бортовой номер 148) и "Николай Фильченков" (152).

За ними пришвартованы три БДК проекта 775. У Черноморского флота четыре таких корабля: "Цезарь Куников" (158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

Сейчас в 13 судоремонтном заводе Черноморского флота в Килен-бухте проходит ремонт "Азов".

В других севастопольских бухтах больших десантных кораблей нет.

Российские СМИ писали, что в Черном море находится группировка ВМФ Российской Федерации в составе 12 ВДК. По данным источника агентства, в отряд кораблей Северного флота входят ВДК "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк" и "Георгий-победитель". Балтийский флот представлен ВДК "Королев", "Минск" и "Калининград".

Перечисленные большие десантные корабли зашли в Черное море в первой декаде февраля для участия в "учениях".

Таким образом, в настоящее время шесть больших десантных кораблей из группировки находятся в бухтах Севастополя, в том числе в ремонте, а шесть ВДК вышли в море.

16 июня на брифинге руководитель пресцентру сил охраны и обороны украинского оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что в Черном море сейчас находится корабельное группировки вражеского флота в составе трех носителей крылатых ракет.

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