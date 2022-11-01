В машину коллаборанта подложили взрывчатку, поделилась руководительница Бердянской городской военной администрации.

Во временно оккупированном россиянами городе Бердянск Запорожской области было покушение на прихвостня РФ Павла Ищука - он так называемый первый заместитель псевдомэра "по внешней политике и массовым коммуникациям".

Покушение на Ищука в Бердянске произошло в понедельник, 31 октября, коллаборант получил ранения и был госпитализирован, рассказала "Суспильному" руководитель Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына.

По ее словам, в автомобиль прихвостня России подложили взрывчатку, которая была начинена гвоздями и металлическими шариками.

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"Вчера произошло покушение на коллаборанта. Он был пропагандистом, Павел Ищук. Когда-то это была очень почтенная персона, украинский журналист, работал на двух предыдущих городских голов города Бердянск. С приходом оккупационной власти стал "первым заместителем мэра по внешней политике и массовым коммуникациям", - поделилась чиновница.

Галицына добавила, что после покушения коллаборант был в сознании. По ее словам, состояние Ищука оценивали как тяжелое.

Напомним, российские оккупанты в конце февраля захватили Бердянск, однако не сломили сопротивление местного населения. В городе не раз раздавались взрывы.

В частности, 26 августа стало известно, что в Бердянске партизаны подорвали коллаборанта из местной "дорожной автоинспекции" Александра Колесникова. Коллаборант был ликвидирован.

Что известно о Павле Ищуке - важнейшие факты

Павел Ищук был главным редактор бердянской газеты "Город". В 2013 году его назначили пресс-секретарем мэра Бердянска Алексея Бакая и руководителем пресс-службы исполкома горсовета.

В апреле текущего года он пошел на сотрудничество с захватчиками и получил "должность" в псевдоадминистрации города.

30 апреля Ищук попал в базу сайта "Миротворец" в качестве пособники захватчиков и соучастника преступлений России против Украины.

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