Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил об ударе ВСУ на Донецком направлении.

На Донецком направлении между Ясиноватой и Горловкой взорван мост, разрушения серьезные. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что это усложнит логистику оккупантов.

"Мост между Ясиноватой и Горловкой немного устал. Не без вмешательства неотвратимой силы возмездия от Вооруженных сил Украины. Это значительно усложняет логистику оккупантов", - сообщил Андрющенко.

Он пошутил, что не обошлось "без бонуса". "Мост прилег сразу на машину "Ахмата". К сожалению, тик-тока не найти по этому поводу. Видимо, на победу не тянет", - отмечает он.

Речь идет об отряде кадыровского спецназа "Ахмат" из Чечни, который "любит" записывать видео для тик-тока, чтобы похвастаться своими "достижениями".

На размещенных фото видно, что мост не просто поврежден, а разрушен, то есть о передвижении по нему не может идти речь.

Значение моста между Ясиноватой и Горловкой

Как известно, этот мост являлся для оккупантов "короткий маршрут" для проезда из оккупированной Горловки в оккупированный Донецк. Также Ясиноватая расположена вблизи Авдеевки, где оккупанты усилили атаки в последние дни. Пока в Генштабе не сообщали официально об уничтожении этого моста.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном городе Мариуполь армия РФ пытается углубить порт, чтобы улучшить свое логистическое обеспечение.

Вас также могут заинтересовать новости: