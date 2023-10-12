На Донецком направлении между Ясиноватой и Горловкой взорван мост, разрушения серьезные. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что это усложнит логистику оккупантов.
"Мост между Ясиноватой и Горловкой немного устал. Не без вмешательства неотвратимой силы возмездия от Вооруженных сил Украины. Это значительно усложняет логистику оккупантов", - сообщил Андрющенко.
Он пошутил, что не обошлось "без бонуса". "Мост прилег сразу на машину "Ахмата". К сожалению, тик-тока не найти по этому поводу. Видимо, на победу не тянет", - отмечает он.
Речь идет об отряде кадыровского спецназа "Ахмат" из Чечни, который "любит" записывать видео для тик-тока, чтобы похвастаться своими "достижениями".
На размещенных фото видно, что мост не просто поврежден, а разрушен, то есть о передвижении по нему не может идти речь.
Значение моста между Ясиноватой и Горловкой
Как известно, этот мост являлся для оккупантов "короткий маршрут" для проезда из оккупированной Горловки в оккупированный Донецк. Также Ясиноватая расположена вблизи Авдеевки, где оккупанты усилили атаки в последние дни. Пока в Генштабе не сообщали официально об уничтожении этого моста.
Ранее стало известно, что во временно оккупированном городе Мариуполь армия РФ пытается углубить порт, чтобы улучшить свое логистическое обеспечение.