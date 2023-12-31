Украина продолжает усиливать ПВО.

С сентября 2022 года российские захватнические войска выпустили по Украине более 3800 ударных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом рассказал спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. "Именно дронов-камикадзе по территории нашего государства, если уже обновлять информацию, где-то около 3800 запущено с сентября прошлого года, когда начали применять ударные БПЛА", - сказал он.

Игнат добавил, что за это время украинские Силы обороны сбили около 3000 дронов-камикадзе. "Есть над чем задуматься. Нам все еще нужно больше систем, которые будут работать против ударных БПЛА", - отметил представитель Воздушных сил.

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Минувшей ночью оккупанты в течение часов терроризировали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed". Воздушные силы сообщили, что БПЛА были запущены с территории России и оккупированного Крыма. Из 49 выпущенных дронов украинскими бойцами был сбит 21.

Утром военные отметили, что большая часть беспилотников была нацелена на переднюю линию украинской обороны, а также на гражданские, военные и инфраструктурные объекты Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

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