Украинские защитники ликвидировали более 20 беспилотников противника.

Российские оккупанты нанесли массированный удар дронами-убийцами по Киевщине и южным регионам Украины, защитники уничтожили много беспилотников.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, этой ночью Киевщина отразила очередную террористическую атаку врага. По его словам, в результате атаки на одном из объектов критической инфраструктуры из-за падения обломков вражеского дрона возник пожар на открытой территории, который уже ликвидирован.

По оперативной информации, объекты жилой инфраструктуры не пострадали. Жертвы и пострадавшие отсутствуют. В настоящее время оперативные группы продолжают собирать информацию о последствиях атаки.

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"Даже в канун Нового года враг продолжает совершать террористические атаки. Поэтому прошу каждого жителя области не игнорировать опасность. Во время сигнала воздушной тревоги важно быть в безопасном месте. Относитесь к этому ответственно. Не теряйте бдительности", - подчеркнул чиновник.

В Силах обороны юга Украины рассказали, что атака беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-131/136 была начата агрессором еще вечером и продолжалась 7 часов - с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря дроны "штурмовали" южные регионы.

Подразделения противовоздушной обороны результативно отработали в Николаевской и Одесской областях - уничтожены один и шесть "Шахедов", соответственно. В Одесской области обломками сбитого вражеского БПЛА в прибрежной зоне Одесского района спровоцирован пожар на открытой территории. Пламя быстро укротили. Информация о пострадавших не поступала.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий на Херсонщине - повреждены несколько частных домов в Тягинской громаде", - добавили в Силах обороны юга.

По сведениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 31 декабря враг запустил 49 дронов Shahed-136/131 с мыса Чауда (Крым), района Приморско-Ахтарска и Курской области. В ВСУ добавили, что был ликвидирован 21 беспилотник противника.

"Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье", - отмечается в сообщении.

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Напомним, вчера российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. В городе прогремели взрывы. В Силах обороны юга Украины сообщили, что в Черном море активная тактическая авиация, и речь идет о пусках, людей попросили перейти в укрытие.

Позже стало известно, что с самолета тактической авиации, который заходил из акватории Черного моря, враг выпустил авиационную управляемую ракету Х-59. Она попала по территории одного из предприятий Одессы. К счастью, люди не пострадали.

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