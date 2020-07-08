ТКГ по Донбассу: стороны договорились о разминировании 13 участков

Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания ТКГ.

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое уже традиционно проходило в формате видеоконференции, стороны согласовали 13 участков на Донбассе для проведения работ по разминированию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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Отмечается, что ОБСЕ признала значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования.

«В рамках этой работы и во исполнение договоренностей Парижского саммита «Нормандской четверки» было предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков», - говорится в сообщении.

Для дальнейшей активизации работы по вопросам безопасности украинская делегация инициировала проведение 14 июля дополнительного заседания соответствующей рабочей группы ТКГ.

Как сообщал УНИАН, депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук отметила, что на сегодня Украина является одной из наиболее заминированных стран мира.

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