На заседании достигли общего понимания необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках мероприятий, согласованных 22 июля 2020 года.

22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" относительно возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.

Об этом информирует пресс-служба ОП.

На заседании было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мероприятий, согласованных 22 июля 2020 года, что удостоверяется, в частности, и представителями ОБСЕ.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин сообщил, что "впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях".

"Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", - добавил он.

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Также сообщается, что украинская сторона также продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев по обе стороны линии соприкосновения.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за минувшие сутки получил ранение один украинский воин.