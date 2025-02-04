Британское издание The Times опубликовало статью о новой стратегии Украины в войне - массовое применение беспилотников для глубоких ударов по территории РФ. Издание отмечает, что украинские военные осуществляют скоординированные атаки на российские авиабазы, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы и военные объекты, нанося значительные потери армии противника.

По данным The Times, только за последние дни были поражены газовый комплекс в Астрахани и НПЗ в Волгограде. Всего из 30 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России украинские дроны уже атаковали 20.

В 2022 году Украина могла производить до пяти дронов дальнего радиуса действия в месяц. Сейчас - 500 в месяц. Об этом изданию сообщил бригадный генерал Юрий Щиголь, который координирует эти операции в составе Главного управления разведки (ГУР). По его словам, за два года Украина существенно нарастила темпы производства ударных БПЛА.

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Щиголь также подчеркнул, что постоянные удары заставляют Россию отодвигать свои авиабазы все дальше вглубь страны:

"У них не осталось ни одного действующего аэродрома в радиусе 300 км, откуда они могли бы атаковать Украину. Это не просто взлетные полосы - уничтожена вся инфраструктура: топливные склады, ремонтные базы, средства обслуживания авиации", - добавил он.

По данным The Times, украинские военные используют комплексный подход - сочетая удары беспилотников с авиационными и ракетными атаками, в частности с помощью американских HARM-88, британских Storm Shadow и HIMARS.

Президент Владимир Зеленский в своих заявлениях отметил эффективность таких атак и отметил военных 14-го полка БПЛА, которые играют ключевую роль в новой тактике войны.