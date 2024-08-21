Отмена ограничения поможет ВСУ продвинуться дальше в Курской области и удержать территорию.

Наступление ВСУ в Курской области РФ с новой силой оказало давление на США в вопросе запрета Украине использовать оружие американского производства для ударов вглубь российской территории.

Отмена ограничения поможет ВСУ продвинуться дальше в Курск и удержать территорию, которую они взяли, используя дальнобойную артиллерию, такую ​​как ATACMS, для ударов по аэродромам и логистическим узлам, пишет The Hill.

Издание отметило, что ситуация в Курской области разрушила утверждение Кремля будто нападение на РФ - это красная линия и эскалация - угрозы, которые долгое время удерживали США от разрешения дальних ударов.

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"Россия не отреагировала на атаку под Курском какой-либо новой эскалацией, что заставило украинцев настаивать на отмене ограничения на дальние удары", - написало издание.

Стивен Хоррелл из Центра анализа европейской политики, сказал, что одна из возможных целей атаки на Курск - доказать, что в войне больше нет красных линий. "Тот факт, что мы надели наручники на использование Украиной предоставленных ей возможностей, был просто результатом нашей чрезмерной осторожности", - высказал мнение он.

При этом ВСУ борются с высокоточными планирующими бомбами россиян, и официальные лица утверждают, что жизненно важно снять все ограничения на использование оружия для защиты украинских военных от воздушных атак. Снятие ограничений также может помешать российским резервным силам укрепить позиции в Курске.

Но, даже несмотря на все это, США не сдвинулись с места. Так, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер повторил, что запрет остается в силе. Но на Капитолийском холме некоторые законодатели возобновляют попытки заставить США отменить этот запрет. Так, например, республиканец Майк Тернер, председатель Комитета по разведке Палаты представителей, сказал, что снятие ограничения важно для противодействия преимуществу России с массой на поле боя, например, с артиллерией. "Украина наконец-то находится в положении, когда может заставить ответить РФ", - сказал он и добавил, что снятие ограничения "может изменить динамику на местах".

При этом, отставной вице-адмирал США Роберт Мюрретт сказал, что ВСУ "почти исключительно" преследует военные цели, а не политические.

"Пока ВСУ преследуют законные военные цели, есть своего рода уверенность в том, что это не выглядит как эскалация", - сказал Мюрретт.

Издание отметило, что Путин обозначил несколько красных линий, которые уже были пересечены, и маловероятно, что он сможет еще больше обострить войну, не прибегнув к ядерному оружию, которое несет огромный политический риск для Москвы в случае его применения.

Также журналисты напомнили, что ВСУ уже наносили удары по Москве и атаковали Кремль с помощью беспилотников. Беспилотники большой дальности использовались с умом, поражая российские нефтехранилища. Но ATACMS намного мощнее и точнее, сказал Эмиль Кастехельми, аналитик финской Black Bird Group. "Беспилотники на самом деле не являются заменой ракетам. Российской противовоздушной обороне сложнее… что-либо сделать с этими ракетами", - отметил он.

Даже если ограничение будет снято, некоторые из крупных целей Украины зависят от других факторов. Кастехельми объяснил, что ВСУ вряд ли продвинутся намного глубже в Курской области без более крупных сил, и Россия, скорее всего, не отвлечет достаточно войск от линии фронта в Украине, чтобы изменить ситуацию.

Издание отметило, что США повлияли на другие государства, которые также решили не разрешать Украине использовать свои системы оружия для нанесения ударов вглубь РФ.

Хоррелл из Центра анализа европейской политики сказал, что западные лидеры смотрят на "нерешительность США и подпитывают свою собственную".

Ситуация в Курской области

6 августа ВСУ начали наступать на Курщине и уже взяли под контроль более 90 населенных пунктов. На взятой территории Украина создала военную комендатуру.

Как сообщают аналитики ISW, РФ передислоцировала некоторые свои подразделения из-под Часового Яра Донецкой области Украины в Курскую область, чтобы попытаться остановить продвижение ВСУ. В то же время, по данным Bild, ВСУ в Курской области начинают сражение за крупный населенный пункт - Коренево.

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