РФ сняла средства противовоздушной обороны с севера и востока своей территории, отметил эксперт.

Украина значительно увеличила свои возможности по нанесению ударов вглубь территории России.

Об этом заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко. "Это (стало возможным, - УНИАН) в том числе за счет производства именно дронов в Украине. То, чего у нас не было, мы могли только планировать и мечтать в 2022 году. Сейчас это становится реальностью. Попадают в различные объекты, как в объекты непосредственно военно-промышленного комплекса, так и в склады, НПЗ и другие. География ударов распространяется, расширяются границы. Расстояние до 2000 км уже является возможным", - пояснил Мусиенко.

Он также добавил, что сейчас у Украины появились новые возможности для ударов вглубь России. "По последней информации, Россия сняла свои средства противовоздушной обороны - свои зенитно-ракетные комплексы, с территории РФ: с севера и востока. Которые передислоцировали в оккупированный Крым и другие оккупированные территории Украины. Что создает перспективы и возможности для продолжения нанесения ударов по территории РФ - они становятся там более уязвимыми", - добавил Мусиенко.

Видео дня

Эксперт отметил, что по состоянию на сейчас российские оккупационные войска не могут в полной мере выполнить задачу по прикрытию всех важных объектов. "Возьмем к примеру Тамбовский пороховой завод - это важный объект, который выполняет серьезное обеспечение в звене военно-промышленного комплекса РФ. И такие объекты были не один раз. Но объектов на территории России много, поскольку территория большая. Поэтому работы еще есть не мало", - подытожил эксперт.

Продолжается война в Украине - важные новости

Накануне аналитики из Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины нашли способ разгрузить ПВО и противодействовать разведдронам РФ. Также отмечается, что оккупанты пока не показали таких возможностей.

Тем временем в Генштабе рассказали о ситуации на линии фронта. В частности, за прошедшие сутки только на Покровском направлении Вооруженными силами Украины было отражено 52 штурмовые действия российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: