По мнению Подоляка, ничего удивительного не произошло.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал военный совет с высокопоставленными военными НАТО, который провел Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Мне кажется, что Валерий Федорович проводит совещания ежедневно и с нашими партнерами в том числе. И таких совещаний очень большое количество", - отметил он.

Также Подоляк добавил, что Генеральный штаб ВСУ постоянно вносит коррективы в свою стратегию:

"Исходя из того, что происходит по линии фронта, учитывая те ресурсы, которыми мы располагаем, и данные разведки о тех ресурсах, которые есть у России. Коррективы всегда вносятся. Безусловно, эти коррективы, которые мы вносим, всегда обсуждаются с нашими партнерами. Для чего? Для того, чтобы актуализировать поставку того или иного дополнительного инструмента".

По словам Подоляка, у ВСУ нет какой-то монолитной стратегии, и то, что партнеры Украины знают оперативную обстановку, он считает "абсолютно нормальным".

Залужный провет тайный совет с представителями НАТО

Как писал УНИАН, по информации газеты The Guardian, главнокомандующий ВСУ Залужный 11 дней назад провел военный совет с военными НАТО в секретном месте на польско-украинской границе.

Отмечалось, что на встрече были американский генерал Кристофер Каволи и начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин. Цель совещания заключалась в том, чтобы помочь перестроить военную стратегию Украины. По словам западных источников, после обсуждений стратегия изменилась.

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