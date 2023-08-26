По словам советника главы ОП, в акватории Черного моря сегодня субъектно выглядит исключительно Украина.

Постоянные попытки Турции договориться с руководством России относительно продления действия зернового соглашения выглядят унизительными. Об этом в эфире информационного телемарафона отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Вас лишили субъектности, унизили в акватории Черного моря, где вы считаетесь страной мощной, я о Турецкой Республике, после этого вы едете в Сочи говорить: "А может ты все же согласишься на то, что можно продлить зерновое соглашение?". Это "обнуление" многих репутационных составляющих и нельзя дальше так себя вести", - сказал он.

Он напомнил, что в зерновом соглашении ООН выступила заказчиком большого количества зерна, которое должна поставить Украина. Турция же определена ключевой страной черноморской акватории, которая должна обеспечить получение этой продукции через свои порты. Поэтому он не видит смысла, чтобы Анкара постоянно пыталась уговорить Путина продлить действие зернового соглашения.

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"При чем здесь Россия? Почему вы унижаетесь постоянно перед Россией? После этого вы хотите выглядеть субъективно? Это же странно будет выглядеть ... нельзя периодически приходить и говорить "мы хотим о чем-то договориться с Путиным". О чем вы хотите договориться с Путиным? Вы хотите договориться с человеком, который вас унижает, чтобы он вас не унижал?", - сказал он.

По словам Подоляка, на сегодня только наше государство демонстрирует свою субъектность в акватории Черного моря.

"Сегодня в акватории Черного моря субъектно выглядит исключительно Украина, потому что используя морские дроны, мы хотим загнать в российские порты Черноморский флот, и после этого море будет таким, каким оно должно быть – морем внешней юрисдикции, где коммерческое судоходство абсолютно безопасно", - сказал он.

Зерновая сделка - что известно

В июле 2022 года при посредничестве Турции и ООН было заключено "зерновое соглашение", благодаря которому был разблокирован экспорт через украинские порты, в том числе и для поставок продовольствия в голодающие страны.

Российская Федерация постоянно угрожала выйти из "зернового соглашения", хотя несколько раз продлевала срок его действия, однако окончательно вышла из него 17 июля 2023 года. Сразу после этого россияне начали бить по портовой и зерновой инфраструктуре на юге Украины.

Турция неоднократно призывала продлить действие соглашения. Для этого даже планировался визит Путина в Турцию в августе. Впоследствии стало известно, что визит откладывается до сентября.

А 22 августа стало известно, что Эрдоган сам может поехать в Россию на встречу с Путиным.

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