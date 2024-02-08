По его словам, обеспечение украинских воинов улучшалось с каждым днем.

Роман Крутяк, позывной "Хмара", ветеран 3-й штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ рассказал, как отбивали Киевскую область в 2022 году.

Как поделился ветеран в интервью РБК-Украина, он пошел защищать Украину в тот же день, как началось полномасштабное наступление РФ.

"Мне давно импонировало подразделение "Азов", их мотивация, хорошее отношение командиров к военным. Следил за их работой еще с 2014 года. Присоединился к ребятам утром 24 февраля. В день вторжения у меня уже была военная форма, походный рюкзак еще с военной кафедры. Все просто взял с собой и пошел в рекрутинговый центр, где собирались ветераны "Азова" и других подразделений", – говорит он.

25-26 февраля ребята уже оказались на первом выезде в Киевской области. В небольшом секторе проводили наблюдение и при необходимости должны были усиливать бригады, которые стояли в окопах впереди.

Ветеран вспоминает, что в первых боях имел только автомат Калашникова, четыре "совдеповских" магазина, подсумок, гранаты. Дальше обеспечение становилось все лучше, но в первые дни приходилось обходиться тем, что есть.

"Примерно тогда же я почувствовал истинную ценность жизни. Когда "прилеты" в десяти метрах и понимаешь, что можешь погибнуть в любой момент, то приоритеты меняются молниеносно", - добавляет защитник.

В начале марта россиянам не удалось прорваться в Киев через Ирпень, и враг перебросил силы на село Мощун. Откуда вела короткая трасса к Пуще-Водице, а дальше – к Киеву.

"У врага была задача поделаться через это село и выйти на столицу. 7 марта, когда по первой группе орков отработала наша спецура, с самого утра в сопровождении танка мы заехали небольшими группами в Мощун на зачистку. Было очень много убитых. Бросилось в глаза, что это профессиональные военные. Позже выяснилось, что в этом населенном пункте ранее была большая концентрация десантников, ВДВшников. Вся их элита", - рассказывает Роман.

Дойдя до середины села, военные закрепились в линейную оборону. За 3-4 дня в Мощуне отбили несколько штурмов врага, понесли первые потери, были первые ранения. Подразделение отвели в резерв.

Командование приняло решение разрушить понтонные переправы. В конце марта россияне начали отступать от Киева, оставив после себя ужасы "русского мира".

Оккупация Киевской области в 2022 году

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Она планировала взять Киев "за 3 дня".

Захватчики оккупировали часть населенных пунктов Киевской области. Украинцы в этом регионе прожили в оккупации более месяца, в течение этого времени оккупанты грабили местных жителей, издевались над ними и убивали.

Киевщину полностью уволен 2 апреля 2022 г.. В деоккупированных населенных пунктах были обнаружены массовые захоронения и замученных людей прямо посреди улиц.

24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили российский десант, который пытался захватить аэродром "Гостомель". Тогда десятки вертолетов Ка-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме.

В этих боях россияне уничтожили самый большой в мире АН-225 "Мрия", стоявший в ангаре. Бои за аэродром "Гостомель" шли до 27 февраля.

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