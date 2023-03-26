Город в огне, но украинские воины мужественно держат оборону.

Украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали кадры с несокрушимого Бахмута Донецкой области. Несмотря на громкие заявления российской пропаганды крепость Бахмут стоит.

Как отмечают libkos в Instagram, оккупанты бьют по Бахмуту из всех вооружений. Город кое-где разрушен дотла, но оборона продолжается.

"Несокрушимая крепость. Несмотря на громкие заголовки российской пропаганды, город украинский, город стоит. И там ад. Бахмут обстреливают из всего, чего можно, город в огне, в некоторых районах - разрушен дотла", - отмечают фотографы.

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Несмотря на постоянные обстрелы оборона города продолжается, ведь она важна как для будущего контрнаступления, так и для дальнейшей обороны всего региона и страны.

"Молимся за наших героев", - добавили libkos.

Бои за Бахмут

Россияне продолжают штурмовать Бахмут Донецкой области, но количество боевых столкновений заметно уменьшилось. Однако, говорить о том, что оккупанты стали атаковать меньше, рано. Требуется детальная верификация и анализ действий врага. Возможно, у россиян просто проходит рокировка резервов.

На днях в разведке Великобритании заявили, что наступление России на Бахмут почти остановилось из-за истощения российских войск.

После этого спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что пока рано говорить о полной остановке российского наступления в районе Бахмута. Город остается эпицентром боевых действий.

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