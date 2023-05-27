"Минуснули" танк бойцы батальона К2 54-й отдельной механизированной бригады.

Украинские бойцы с воздуха уничтожили очередной новейший российский танк Т-90М "Прорыв".

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Минуснули" танк бойцы батальона К2 54-й отдельной механизированной бригады. Для этого им понадобилось два вылета беспилотника и семь боеприпасов.

На видео запечатлено, что во время первого вылета танк повредили три снаряда. Во время второго вылета задачу завершили еще четыре снаряда.

Т-90М "Прорыв" считается самым современным и самым дорогим российским танком. Его стоимость составляет около 4,5 миллиона долларов.

Потери России в Украине - данные Генштаба

Как сообщал УНИАН, потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют более 206 тысяч человек личного состава.

С начаша широкомасштабного вторжения РФ потеряла в Украине на поле боя минимум 3799 танков.

За 27 мая авиация Сил обороны Украины за 27 мая нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также три - по зенитно-ракетным комплексам России.