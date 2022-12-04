Очередное военное преступление оккупантов пока не подтвердили официально.

В Сети распространяются снимки с украинцами, которых оккупанты повесили на временно захваченной территории Луганщины за помощь ВСУ. Фотографии проверяются, однако их подлинность и, соответственно, очередное военное преступление оккупантов пока не подтвердили.

Такой информацией поделился председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, рашисты якобы повесили граждан, которые помогали наводить артиллерию ВСУ. Они даже прицепили соответствующие таблички к телам казненных украинцев. Однако достоверность снимков пока не подтверждена.

"У нас нет на 100% проверенной информации, что это не фейк. Очень бы не хотелось, чтобы мы распространяли недостоверную информацию. Потому что, это именно то, чего хочет кремлевский режим. Это то, чего хотят оккупанты для того, чтобы потом обвинять как раз нас в разных своих фейках или в том, что мы распространяем недостоверную информацию", — заявил Гайдай.

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По мнению главы ОВА, снимки могут оказаться правдивыми. Но нельзя исключать вариант, что это способ запугивания украинцев на временно захваченных территориях. За восемь месяцев войны оккупанты совершили много военных преступлений. Были издевательства, изнасилования, пытки и прочее. Однако факт казни через повешение должны официально подтвердить.

Ситуация на Луганщине: последняя информация

Ранее сегодня, 4 декабря, Гайдай сообщил: "Погода идет на пользу нашим военным на Сватовском и Кременском направлениях. Ждем в ближайшее время позитивных новостей, которые позволят развить успех ВСУ".

Оккупанты на временно захваченной части региона пытаются вывести из оборота гривну. Они хотят утвердить оплату за товары и услуги исключительно в рублях с 1 января.

По данным от Генштаба ВСУ, на Луганщине выросло количество дезертиров среди рашистов. Ежедневно сбежать с фронта на территорию РФ пытаются до 50 военнослужащих.

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