Ранее это был супермаркет "АТБ", однако россияне превратили его в "Меру".

Российские оккупанты захватили супермаркет "АТБ" в Мелитополе и открыли там свой, назвав его "Мера". В нем уже появились белорусские товары, а также краденые украинские.

Об этом пишет местный сайт "РИА Мелитополь", публикуя фото и видео.

По информации местных жителей, килограмм расфасованного белорусского сахара обойдется в 43 гривны. На кассе в "Мере", расположенной по улице Героев Украины, не дают сдачу мелочью, а за пакеты полиэтиленовые без ручки сдирают с потребителей по 1 гривне.

На втором этаже супермаркета можно увидеть в продаже украденные в "АТБ" продукты.

"Я сразу обратила внимание на, пусть немногочисленную, группу товаров упомянутого ширпотреба. Товар, явно, остался от АТБ - почему-то подумалось: уж лучше б местные горожане-мародёры вынесли.

Продаются остатки, так называемого, товара повседневного спроса, и в частности бытовой химии, которые даже стоят на тех же самых полках, поменялись лишь ценники.

Там же стоят и бутылки с украинским пивом, импортными элитными спиртными напитками, нераспроданные АТБ в связи с запретом на торговлю алкоголем…", - сообщают покупатели.

Местные жители также рассказали, что цены в "Мере" выше, чем на местном рынке. Многие горожане принципиально выбирают исключительно украинскую продукцию.

Как ранее сообщал УНИАН, из Мелитополя с 24 февраля уже выехали более 60% жителей - то есть около 70 тысяч человек.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 9 мая заявил, что люди из Мелитополя ехали в Запорожье более 12 часов, потому что российские военные обстреливают эвакуационные колонны.

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