Россия ищет поддержки среди населения для своих действий в Украине путем распространения лжи.

Прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию, которой пытаются получить поддержку наращивания российских войск и военной техники вдоль границ Украины.

Об этом говорится в отчете East StratCom Task Force - подразделения Европейской службы внешнеполитической деятельности, борющегося с дезинформацией России.

В ходе приближения российских войск кремлевские медиа разразились обвинениями в сторону Украины как "безжалостного агрессора", который сам и атакует свою территорию. Государство называли "марионеткой США", заявляли об угрозе для россиян из-за украинского национализма, а потом говорили, что Украина вообще не является государством.

"Для некоторых людей наличие двух противоположных друг другу утверждений может быть признаком когнитивного диссонанса, но для прокремлевских СМИ это лишь вопрос трансляции месседжей своей целевой аудитории", – говорится в отчете.

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На этой неделе российские СМИ снова лживо обвинили Украину в нарушении Минских соглашений, повторяли затасканный миф о "заброшенной Украине". Пропагандисты Путина утверждали, что "США подталкивают Украину к конфронтации с Россией".

Хоть иногда у дезинформации были новые "послания", но "они следовали устоявшейся схеме, которую наблюдаем снова и снова".

Прокремлевские СМИ передавали крайне эмоциональное сообщение о маленьком мальчике, которого якобы убила украинская армия. Месседжи были использованы спикером Госдумы РФ, когда она требовала исключить Украину из Совета Европы.

"Такой подход похож на печально известную историю о "распятом мальчике", которую медиа Кремля распространяли в 2014 году, чтобы разжечь ненависть к украинцам среди российской аудитории и оправдать вооруженную агрессию против Украины", – отмечают эксперты.

У специалистов вызывают особую тревогу заявления на российском ТВ о том, что Украина якобы "провоцирует геноцид россиян на Донбассе". Этот же тезис Москва использовала во время своей агрессии и в прошлом. Власти РФ пытаются таким образом мобилизовать поддержку своих действий среди граждан, сделав ставку на общественное моральное осуждение.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Яна Ставская