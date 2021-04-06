Президент проинформировал премьер-министра Канады о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, что приводит к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России.

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обострение ситуации на Донбассе и поддержку евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время телефонного разговора.

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Президент проинформировал премьер-министра Канады о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, что приводит к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России.

«За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них - 23 в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Президент поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных Сил Украины, в частности увеличение количества канадских военных инструкторов в нашей стране.

Кроме того, он подчеркнул важность вопроса о получении Украиной Плана действий относительно членства в НАТО.

«Как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей», - сказал Зеленский.

Глава Украинского государства еще раз пригласил Джастина и Софи Трюдо на инаугурационный саммит Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости Украины.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

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Автор: Леся Лещенко