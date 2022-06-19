Так, один из них предоставил на контроль фейковые документы студента, обучающегося за рубежом.

За прошедшие сутки, 17 июня, военнослужащие Чопского отряда разоблачили девять правонарушений, связанных с незаконным пересечением государственной границы гражданами Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Согласно сообщению, двоих правонарушителей задержали ночью в горах в районе населенного пункта Каменица Ужгородского района. Оба намеревались незаконным путем добраться до Словакии.

Еще один задержанный направлялся в сторону границы на такси. Он попросил водителя подвезти его до приграничного села Палло, откуда должен был продолжить путешествие пешком. На пути его противоправным планам стал пограничный наряд отдела "Ужгород".

Также сообщается, что в железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Дружба)" правоохранители отказали в пропуске 47-летнему киевлянину, который направлялся в Венгрию по недействительным документам, что не дают права на пересечение границы.

Остальных пять мужчин разоблачили на попытке выехать за пределы Украины с использованием поддельных документов. В пункте пропуска "Ужгород" четверо правонарушителей изображали из себя лиц с инвалидностью, еще один предоставил на контроль фейковые документы студента, который учится за границей. Как они позже рассказывали пограничникам, за такие документы им пришлось заплатить от 50 до 1700 долларов США.

Кроме того, один из них попытался "договориться" с правоохранителями о пропуске по "липовым" документам, предложив взятку в размере 1000 долларов США. Пограничники на такое предложение не пристали и вызвали в пункт пропуска сотрудников Нацполиции.

Сообщается, что во всех случаях правонарушители привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы. Также в их действиях усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины "Уклонение от призыва по мобилизации".

Напомним, в ГПСУ назвали количество уклоняющихся, которые пытались бежать из Украины во время войны.

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