Предатель корректировал артиллерийские обстрелы со стороны самопровозглашенной "ДНР" и вел прицельный огонь по позициям ВСУ.

В Донецкой области задержали пророссийского боевика, который воевал в составе незаконного вооруженного формирования "Восток". Ранее судимый житель Мариуполя стрелял по позициям ВСУ и мирному населению Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Мужчина приехал на "заработки" в оккупированный Донецк в 2015 году. Там он злоупотреблял алкоголем и попал в реабилитационный центр.

"Представители незаконной военной группировки "ДНР" завербовали мужчину в реабилитационном центре, где он оказался из-за злоупотребления алкоголем. Из спецучреждения пациент, несмотря на судимость и алкозависимость, попал на контрактную службу в мотострелковую роту. Наемнику выдали оружие и отправили на передовые позиции под Донецком (в районе поселка Жабуньки, бывшего Ясиноватского поста ГАИ)", - говорится в сообщении.

Он работал на врага в течение года, за это он получил лишь 45 тысяч рублей (почти 17 тысяч гривень). Боевик получил ранения и был недоволен размером "вознаграждения", поэтому в 2016 году он сбежал и скрывался.

"Несколько лет мужчина перебивался случайными заработками и повторно проходил лечение от алкоголизма. Не выдержав жизни в оккупации, мариуполец тайком вернулся в родной город, где нашел постоянную работу. Свое участие в войне против Украины скрывал", - рассказали в пресс-службе.

Читайте такжеСБУ объявила подозрение руководителю российской ЧВК "Вагнер", который командовал боевиками под ДебальцевоВо время того, как предатель воевал за оккупантов на Донбассе велись жестокие бои. От постоянных обстрелов врага страдали жители Авдеевки. Боевик корректировал огнем во время артобстрелов, стрелял из пулемета и автомата по мирному населению и военным.

"По словам боевика, по приказу российских военных его подразделение регулярно осуществляло "простреливание" лесопосадки на окраине города. В результате этих атак погибали и получали ранения жители частного сектора, расположенного рядом", - добавили на портале МВД.

За эти и другие преступления, о которых уже узнали правоохранители, боевику грозит до 8 лет тюрьмы. Полицейские собрали достаточно доказательств для привлечения злоумышленника к уголовной ответственности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что контрразведка СБУ задержала боевика "ДНР" из штурмового подразделения "Сомали".

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